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5 минут назад
Люксембургская компания потеряла 10 млн евро из-за национализации спиртзавода в Тамбове
Люксембургская компания Amber Beverage Group Holding, принадлежащая Юрию Шефлеру, потеряла 10 млн евро из-за национализации спиртзавода «Амбер Талвис» в Тамбове
Упущенную прибыль от потери предприятия группа оценила в €10,1 млн, — говорится в финансовой отчетности Amber Beverage Group Holding за девять месяцев 2024 года. Чистые активы Amber Talvis и инвестиции Amber Beverage Group Holding компания указывает в отчете как деконсолидированные и обесцененные. Там также отмечается, что группа пыталась оспорить решение о национализации ее российских активов, но оно осталось в силе, — передает РБК.
Amber Beverage Group Holding занимается производством и дистрибуцией алкогольных напитков, включая водку, виски, текилу и вино (всего около 1400 алкогольных брендов, из них более 100 — ее собственные). В ее портфеле — текила Rooster Rojo и KAH, виски The Irishman и Writers’ Tears, Riga Black Balsam, водка Moskovskaya и другие.
По итогам девяти месяцев 2024 года выручка группы сократилась до €273,4 млн (с €335,1 млн годом ранее). Операционная прибыль упала на 70%, с €10,6 млн до €3,1 млн, а убыток от текущей деятельности за период составил €7,1 млн (годом ранее прибыль по этому показателю составляла €8,6 млн).
В числе причин падения показателей в отчетности указывается «поэтапное снижение темпов роста» на ключевых рынках (страны Балтии, Британии и США), снижение объема производства водки Stoli, а также перепроизводство текилы (в структуре группы — два производственных предприятия в Мексике).
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