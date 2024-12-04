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В России
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34 минуты назад
На Дальнем Востоке появилась новая пятитысячная купюра
В шести регионах Дальнего Востока появилась новая пятитысячная купюра.
«Модернизированные пятитысячные купюры образца 2023 года уже выпущены в обращение в Приморье, Хабаровском крае, Еврейской автономной области, Якутии, Амурской и Сахалинской областях», — сообщили в регуляторе.
Бурятия и Забайкалье не вошли в список, поскольку относятся к Сибирскому главному управлению ЦБ РФ, — пишут «Известия».
Начальник управления наличного денежного обращения Дальневосточного главного управления ЦБ РФ Олег Карепов на презентации купюры заявил, что банки и банкоматы готовы к приему новых банкнот. По его словам, купюры нового и старого образцов будут использоваться одновременно.
Ранее Центробанк предоставил варианты изображений для купюры номиналом 1 тыс. рублей. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что новый вариант будет выбран народным голосованием.
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