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В России
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14 минут назад
За ночь над тремя регионами РФ было уничтожено 16 беспилотников
Силы противовоздушной бороны (ПВО) уничтожили и перехватили за ночь 16 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в трех регионах России.
Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов: 14 БПЛА — над территорией Брянской области и по одному — над территориями Белгородской и Курской областей, — говорится в Телеграм-канале оборонного ведомства.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Телеграм-канале, что наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БпЛА над территорией региона.
По его словам, подразделениями ПВО Министерства обороны РФ были обнаружены и уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы.
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