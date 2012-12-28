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В России
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23 минуты назад
Названы самые дешевые зарубежные направления на новогодние праздники
Бюджетнее всего туристы бронируют размещение на следующих российских направлениях: Волгоград и Севастополь — 3,8 тыс. рублей за ночь, Махачкала — 4 тыс. рублей, Киров — 4,2 тыс. рублей, Минеральные Воды — 4,3 тыс. рублей, Краснодар, Новороссийск и Дербент — 4,5 тыс. рублей.
«Из числа зарубежных направлений самые бюджетные бронирования туристы совершают в отелях и апартаментах стран ближнего зарубежья: Абхазия — 5,8 тыс. рублей, Казахстан — 5,9 тыс. рублей, Киргизия — 6,2 тыс. рублей, Узбекистан — 6,3 тыс. рублей», — указали там.
Рост цен не снизил спрос на путешествия, а перенаправил его на менее очевидные, но не менее привлекательные направления, отмечают участники туриндустрии.
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