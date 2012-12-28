Долги за электроэнергию в РФ выросли на 7% с начала 2024 года

Задолженность российских потребителей за электроэнергию составила 344,9 млрд рублей по состоянию на 1 октября 2024 года. С начала года она выросла на 23,1 млрд рублей, то есть на 7%, сообщают «Известия».





Причем размер долгов, по которым сроки оплаты прошли месяц назад и ранее, составил 219 млрд рублей, а это плюс 19,3 млрд (10%) к концу 2023 года. Об этом говорится в документах Минстроя к совещанию у главы кабмина Михаила Мишустина, которое прошло в конце ноября.Больше всего нарушителей проживает в ЦФО — на округ пришлось 75,1 млрд рублей (это 21,8% от общего объема долга), из них просрочка свыше одного месяца — 44,5 млрд рублей. В Приволжском округе эти цифры равны 60,7 и 35,2 млрд рублей соответственно.В документах Минстроя также уточняется, что среди потребителей электроэнергии основной объем задолженности — 142,5 млрд рублей (41,3%) — приходится на граждан, муниципальные организации (например, школы и детсады) и предприятия.Несмотря на задолженность, система электроэнергетики фактически полностью готова к отопительному сезону, следует из бумаг Минстроя. Со ссылкой на Минэнерго ведомство уточнило, что 97% субъектов электроэнергетики получили паспорта готовности к работе в отопительный сезон. Это компании генерации, электрических сетей и оперативно-диспетчерского управления, которые функционируют исправно.