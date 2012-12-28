Липецкие аптеки, парикмахерские, салоны цветов могут пользоваться эквайрингом за 0,5%

Компаниям с оборотом от 50 тысяч рублей акция доступна без дополнительных комиссий

ПСБ в Липецкой области запустил эквайринговую акцию «Успешный старт»*, которая позволяет микропредприятиям с низкими бизнес-оборотами применять торговый эквайринг за минимальную комиссию 0,5% и получить в пользование платежный терминал или оформить SoftPos и ПСБ-кассу.

Акция ПСБ доступна любому виду бизнеса, а компаниям с оборотом от 50 тысяч рублей - без дополнительных эквайринговых комиссий. Это значит, что небольшие автомойки, ремонтные и автомастерские, аптеки, ветеринарные клиники, парикмахерские, цветочные и ювелирные салоны и многие другие компании могут установить у себя удобный терминал и принимать оплату товаров банковскими картами. Либо воспользоваться технологией SoftPos и принимать платежи с помощью гаджетов – смарт-часов и фитнес-браслета – либо платежных стикеров, которые достаточно приложить к экрану смартфона.

В первую очередь технология SoftPOS рассчитана на компании, которым требуется много терминалов: предпринимателю не придется закупать переносные терминалы, а достаточно будет просто установить программу и создать нужное количество учетных записей для персонала. После того, как сотрудники скачают эквайринговое приложение (18+) себе на смартфон, они смогут использовать его как устройство для платежей (в том числе, принимающее оплату через СБП). Деньги поступят предпринимателю на расчетный счет, и при этом никакой дополнительной арендной платы за оборудование не потребуется.

Клиентам, подключившим «Успешный старт», на льготных условиях доступны также платежные операции через СБП**: денежные переводы в размере до одного миллиона рублей можно принимать без дополнительных комиссий и оплат.

Подключить «Успешный старт» можно в офисе ПСБ либо на сайте psbank.ru в разделе «Эквайринг и платежи». Для подключения эквайринга необходимо открыть счет для бизнеса.

*«Успешный старт» является акцией лояльности по эквайринговому и расчетно-кассовому обслуживанию для клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой, относящихся к сегментам «Малый бизнес» и «Средний бизнес». Акция проводится с 19.11.2024 по 28.02.2025 включительно. Эквайринговая комиссия в размере 0,5% от каждой операции доступна только новым клиентам, которые не имели открытых расчетных счетов в банке в течение минимум 6 месяцев до начала действия акции. Акция подключается клиентам, открывшим счет ТП «Ноль старт», по которому предусмотрена комиссия за зачисление безналичных денежных средств в размере 1,5% от суммы каждой операции, и подключившим услугу «Возмещение 3 раза в день» по стоимости обслуживания 290 рублей за каждое устройство. Фиксированная комиссия (ФК) в размере 1990 рублей за обычный терминал и 300 рублей за Soft Pos или ПСБ Кассу не взимается в месяц подключения устройства к акции. Со 2-го месяца ФК взимается только при неподдержании оборота 50 000 рублей в предыдущем месяце. При обороте в предыдущем месяце от 50 000 рублей и выше – в последующем месяце ФК не взимается. По окончанию акции условия по торговому эквайрингу сохранятся для тех, кто подключился к акции в период ее проведения. Подробные условия акции лояльности «Успешный старт» и ТП «Ноль старт» можно найти на сайте банка ПСБ по ссылке: https://www.psbank.ru/qpstorage/psb/images/uslovia_uspeshnyj-start.pdf

**Всем клиентам тарифа «Успешный старт» предоставляются льготные условия по операциям СБП: операции на сумму до 1 млн рублей в месяц - бесплатно. На платежные операции на суммы от 1 млн рублей применяется комиссия 0,4%-0,7%.

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