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В России
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04.12.2024 16:07
В МВД предупредили россиян о новом виде мошенничества в интернете
В МВД России предупредили граждан о новой угрозе в интернете – кибератаке под названием спуфинг.
«Спуфинг - кибератака, при которой злоумышленник маскируется под другого человека/компанию, чтобы завоевать ваше доверие», — говорится в сообщении.
Правоохранители уточнили, что мошенники могут подменить номер и сайт, скопировав адрес и оформление.
«Используется ложная информация о входящем вызове на вашем смартфоне. Например, звонят якобы с номера 900 или от имени вашего друга... Создаётся вредоносный поддельный сайт с похожим адресом и оформлением на официальный сайт известного ресурса», — отмечается в сообщении.
Кроме того, мошенники могут установить вирус на используемое устройство под видом рассылки рабочего документа, — передает РИА Новости.
«Рассылается вредоносный файл, похожий на рабочий документ или архив, но при открытии такого файла выполняется скрытая установка вирусной программы на ваше используемое устройство», — резюмировали в ведомстве.
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