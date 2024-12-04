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В России
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30 минут назад
Минфин направит на покупку валюты и золота 114,4 млрд рублей
В декабре Минфин России направит на покупку валюты и золота 114,4 млрд рублей.
Как отмечают в министерстве, с 6 декабря 2024 года по 14 января 2025 года на покупку иностранной валюты и золота направят 114,4 миллиарда рублей (по 5,4 миллиарда в день). Такое решение связано с тем, что ведомство ждет дополнительных нефтегазовых доходов бюджета в объеме 95,9 миллиарда рублей. Отклонение фактически полученных доходов от ожидаемого месячного объема в ноябре составило 18,5 миллиарда рублей, — пишет Lenta.ru.
Для снижения волатильности финансовых рынков Банк России приостановил зеркалирование покупок иностранной валюты Минфином на внутренний валютный рынок с 28 ноября 2024 года и до конца 2024 года. Решение о возобновлении Банком России операций на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций, связанных с реализацией бюджетного правила, будет приниматься с учетом складывающейся ситуации на финансовых рынках, — пообещали в регуляторе.
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