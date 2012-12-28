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В России
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18 минут назад
ЦБ РФ продлил действие ряда мер поддержки для страхового рынка на 2025 год
Сохраняются ограничения на раскрытие информации о перечне офшорных зон, утвержденном советом директоров Банка России, при оценке лиц, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) страховых организаций.
Решение принято «с учетом практики реализации ранее принятых решений, складывающейся экономической и геополитической обстановки». Ряд временных требований к деятельности страховщиков уже закреплен на постоянной основе в нормативных актах Банка России.
В том числе продлено действие на следующий год возможности по облигациям, «выпущенным иностранной компанией в пользу российского лица и приобретенным страховщиком до 1 декабря 2022 года, использовать рейтинг российской организации для целей расчета собственных средств и рисков», — передает «Интерфакс».
Также продлено право страховщиков не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию, в том числе сведения о руководителях страховщика; о структуре и составе акционеров (участников), о структуре и составе акционеров (участников) специализированного депозитария страховщика.
Помимо прочего, общества взаимного страхования могут в следующем году не раскрывать сведения о составе членов ОВС и ряд других данных.
Компании имеют также право «не раскрывать информацию о передаче страхового портфеля в случаях, определенных решением совета директоров Банка России», и «сведения из реестра страховых агентов и брокеров», — отмечает ЦБ РФ.
Сохраняется право страховщиков «при раскрытии бухгалтерской (финансовой) отчетности не раскрывать чувствительную к санкционным рискам информацию», информацию актуарного заключения и об отчете «о результатах проверки актуарного заключения в части информации, чувствительной к санкционному риску».
Кроме того, не будут применяться требования «по обязательной передаче АО «РНПК» в перестрахование рисков по основным договорам страхования (перестрахования), заключаемым между сторонами, если доля участия одной из них в уставном капитале другой составляет не менее 25% или если стороны по договору перестрахования обязательств по основному договору страхования (перестрахования) являются участниками одной страховой группы», — сообщает регулятор.
Сохраняются ограничения на раскрытие информации о перечне офшорных зон, утвержденном советом директоров Банка России, при оценке лиц, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) страховых организаций.
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