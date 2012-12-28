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18 минут назад

ЦБ РФ продлил действие ряда мер поддержки для страхового рынка на 2025 год

Сохраняются ограничения на раскрытие информации о перечне офшорных зон, утвержденном советом директоров Банка России, при оценке лиц, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) страховых организаций.

Банк России продлил действие некоторых/ мер поддержки страхового рынка до 31 декабря 2025 года, — сообщает регулятор.

Решение принято «с учетом практики реализации ранее принятых решений, складывающейся экономической и геополитической обстановки». Ряд временных требований к деятельности страховщиков уже закреплен на постоянной основе в нормативных актах Банка России.

В том числе продлено действие на следующий год возможности по облигациям, «выпущенным иностранной компанией в пользу российского лица и приобретенным страховщиком до 1 декабря 2022 года, использовать рейтинг российской организации для целей расчета собственных средств и рисков», — передает «Интерфакс».

Также продлено право страховщиков не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию, в том числе сведения о руководителях страховщика; о структуре и составе акционеров (участников), о структуре и составе акционеров (участников) специализированного депозитария страховщика.

Помимо прочего, общества взаимного страхования могут в следующем году не раскрывать сведения о составе членов ОВС и ряд других данных.

Компании имеют также право «не раскрывать информацию о передаче страхового портфеля в случаях, определенных решением совета директоров Банка России», и «сведения из реестра страховых агентов и брокеров», — отмечает ЦБ РФ.

Сохраняется право страховщиков «при раскрытии бухгалтерской (финансовой) отчетности не раскрывать чувствительную к санкционным рискам информацию», информацию актуарного заключения и об отчете «о результатах проверки актуарного заключения в части информации, чувствительной к санкционному риску».

Кроме того, не будут применяться требования «по обязательной передаче АО «РНПК» в перестрахование рисков по основным договорам страхования (перестрахования), заключаемым между сторонами, если доля участия одной из них в уставном капитале другой составляет не менее 25% или если стороны по договору перестрахования обязательств по основному договору страхования (перестрахования) являются участниками одной страховой группы», — сообщает регулятор.

Сохраняются ограничения на раскрытие информации о перечне офшорных зон, утвержденном советом директоров Банка России, при оценке лиц, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) страховых организаций.
экономика
страхование
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