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сегодня, 14:22

«Пятёрочка» поможет липчанам почувствовать себя добрыми волшебниками и исполнит мечты детей

Торговая сеть «Пятёрочка» совместно с банком еды «Русь» запустила одну из самых добрых новогодних акций – «Письмо Дедушке Морозу».

Акция, в которой гости магазинов могут помочь исполнить заветные желания детей, началась 25 ноября и продлится до 22 декабря. Благодаря ей праздник не пройдёт стороной мимо тысяч подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или имеющих особенности здоровья, они тоже получат подарки к Новому Году – с помощью торговой сети и покупателей «Пятёрочки».

В этом году в 201 магазине «Пятёрочка» установлены новогодние ёлки, украшенные открытками. Каждая карточка – это письмо Деду Морозу, в котором ребёнок пишет о своей мечте: игрушки, наборы для творчества, сладости или другие подарки. Гости могут выбрать открытку, приобрести указанный презент и передать его сотрудникам магазина.

Полученные подарки волонтёры фонда «Русь» заберут из магазинов и организуют новогоднее мероприятие для детей в отделениях фонда, где Дед Мороз и Снегурочка вручат их ребятам. 

Активную поддержку проекту ежегодно оказывают и сами сотрудники «Пятёрочки». В офисах компании традиционно устанавливаются благотворительные ёлки с детскими открытками. А сотрудники помогают собирать подарки, делая всё возможное, чтобы исполнить мечты малышей и подарить им настоящее новогоднее чудо. 

- «Письмо Дедушке Морозу» – это не только о подарках, но и о заботе, тепле и участии. Новый год – время, когда исполняются мечты, и мы рады, что наши гости поддерживают эту традицию, принося радость детям, которые особенно нуждаются во внимании и поддержке, — считает Эльвира Бекташева, руководитель управления маркетинга территории «Юг» торговой сети «Пятёрочка». 

«Пятёрочке» не впервой творить новогодние чудеса. На протяжении уже 4-х лет новогодняя благотворительная инициатива объединяет неравнодушных покупателей. В южной части России впервые акция прошла в 2020 году в Краснодаре, а в 2022 году уже охватила магазины Краснодара, Липецка, Самары и Ростова-на-Дону. К примеру, в прошлом году торговая сеть помогла исполнить заветные мечты 2 700 ребятишек!

В этом году благотворительный проект «Письмо Дедушке Морозу» продлится до 22 декабря в магазинах «Пятёрочка» в Ростове-на-Дону, Воронеже, Липецке, Краснодаре, Ельце, Самаре, Таганроге и Волгограде. 

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