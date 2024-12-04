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49 минут назад

Диетолог назвала овощ для снижения риска старческого слабоумия

Секрет пользы кроется в антиоксидантах и противовоспалительных компонентах овоща, которые укрепляют здоровье и защищают от различных заболеваний.

Эндокринолог, диетолог Инна Мисникова рассказала, что капуста брокколи содержит множество полезных веществ, — пишет Lenta.ru.

«Брокколи — овощ, который достоин быть на вашем столе каждый день (...). Секрет его полезных свойств кроется в антиоксидантах и противовоспалительных соединениях, которые укрепляют здоровье и защищают организм от различных заболеваний», — написала Мисникова в своем Телеграм-канале.

По словам врача, брокколи содержит сульфорафан — вещество, которое уменьшает воспаления в организме, влияя на активность иммунных клеток, и защищает от рака. Кроме того, в этом виде капусты есть индол-3-карбинол — соединение, которое снижает риск некоторых видов онкологических заболеваний. Оно также помогает в профилактике ожирения, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, нейродегенеративных заболеваний и остеопороза.

Мисникова добавила, что брокколи богата мощным антиоксидантом кверцетином. «Этот флавоноид, содержащийся в брокколи, замедляет процессы старения и снижает риск развития старческого слабоумия», — объяснила эндокринолог.
здоровье
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