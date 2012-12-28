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В России
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28 минут назад
Набиуллина заявила, что на возврат инфляции в РФ к цели уйдет весь 2025 год
Инфляция пока не начала замедляться.
По словам главы регулятора, Центробанку удалось «предотвратить вхождение в инфляционную спираль» с помощью повышения ключевой ставки, — передает РБК.
«Но это, конечно, полдела. Нам нужно снижать инфляцию, и инфляция пока не начала замедляться, и в этом году инфляция будет больше, чем в следующем году. К сожалению, но тормозной путь до нашей цели займет весь следующий год и даже прихватит 2026 год», — сказала она.
Набиуллина напомнила, что в течение последних четырех лет инфляция сохранялась на уровне выше целевого показателя в 4%. По ее мнению, властям необходимо ставить вопрос о том, достаточно ли жесткой является предпринимаемая денежно-кредитная политика для возвращения инфляции к цели.
Этот вопрос будет обсуждаться на последнем в этом году заседании совета директоров Центробанка, — отметила Набиуллина.
«Мы дали сигнал, что Центральный банк допускает возможность повышения ставки. Но хочу обратить внимание на то, что это не предопределено», — резюмировала она.
На заседании 25 октября Банк России повысил ключевую ставку на 200 б.п., до 21% годовых. Это стало третьим повышением подряд в 2024 году. Нынешний уровень ставки находится даже выше исторического рекорда, установленного в феврале 2022 года (20%). Следующее заседание совета директоров ЦБ состоится 20 декабря.
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