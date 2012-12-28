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В России
13 минут назад
Рост неформальной занятости в России стал рекордным
Рост обусловлен развитием малого бизнеса, увеличением числа самозанятых и активизацией теневого сектора экономики.
По данным Росстата, в третьем квартале 2024 года число занятых в неформальном секторе достигло 15,837 млн человек, или 21,3% от уровня всей занятости (показатель в среднем за месяц по июлю, августу, сентябрю). Это максимум среди всех кварталов с 2016 года как по абсолютной численности, так и по доле в общей занятости (в третьем квартале 2016 года показатели были выше — 16,3 млн и 22,3%), — следует из данных Росстата.
К аналогичному периоду 2023 года численность занятых в неформальном секторе выросла на 11,7% (в третьем квартале 2023 года было 14,179 млн человек), относительно второго квартала — на 608 тыс. человек, или 4%. Количество неформально занятых, как правило, достигает внутригодового пика именно в третьем квартале, что ранее связывали в том числе с занятостью в сельском хозяйстве, — передает РБК.
Такая динамика неформальной занятости отражает часть текущих тенденций на российском рынке труда, в том числе рост количества занятых у индивидуальных предпринимателей в малом бизнесе и количества самозанятых, утверждают в профильной научно-исследовательской организации Минтруда. Другой эксперт также связал это с ростом теневой занятости на фоне высокой инфляции.
За последнее десятилетие, исходя из статистики Росстата, динамика неформальной занятости демонстрировала периоды как роста, так и спада. В 2013–2016 годах наблюдалась тенденция на увеличение числа занятых в неформальном секторе. В 2017–2021 годах численность неформального сектора держалась в относительно стабильном диапазоне от 14,2 млн до 14,9 млн человек, а в 2022-м и 2023-м пошла на спад — до отметок 13,48 млн и 13,44 млн человек соответственно (на годовой основе). Эксперты тогда объясняли тенденцию на снижение тем, что занятость в формальном секторе — корпоративных и государственных организациях — традиционно оказалась более устойчивой к кризису, чем в небольшом частном бизнесе, а также снижением платежеспособного спроса в экономике.
Согласно методологии Росстата, к работникам неформального сектора относят нанятых у физических лиц и трудящихся на предприятиях, у которых нет статуса юрлица. Речь идет в первую очередь о самозанятых, индивидуальных предпринимателях и их сотрудниках, работающих на индивидуальной основе без регистрации ИП, а также представителях так называемого серого сектора — работниках, которые трудятся в организациях, но без официального оформления трудовых отношений. Человек может совмещать работу в неформальном и формальном сегментах.
Количество неформально занятых рассчитывается Росстатом не напрямую, а косвенно: как разница между числом всех занятых в экономике (определяется путем опросов через ответ на вопрос «Выполняли ли вы в отчетный период какую-либо деятельность за плату?») и количеством рабочих мест в юридических лицах (определяется через отчетность предприятий).
Неформальный сектор не идентичен теневой экономике. Деятельность таких предприятий не обязательно связана с преднамеренным уклонением от налогов и другими нарушениями. Трудовые отношения в неформальном секторе могут оформляться официально либо основываться на устных договоренностях без подписания каких-либо документов.
«Подавляющее большинство производственных единиц неформального сектора предоставляет товары и услуги, производство и распространение которых совершенно законно», — подчеркивают в Росстате.
По регионам неформальная занятость в третьем квартале 2024 года выросла больше всего по сравнению с тем же кварталом прошлого года в Москве (плюс 156%, или плюс 678 тыс. человек), на Чукотке (плюс 108%, или 0,8 тыс.), в Севастополе (плюс 45%, или 23 тыс.), Санкт-Петербурге (плюс 44%, или 104 тыс.), Забайкальском крае (плюс 36%, или 30 тыс.), а сократилась она больше всего в Хакасии (минус 32%, или минус 24 тыс. человек), Пензенской области (минус 23%, или 41 тыс.), Хабаровском крае (минус 21%, или 25 тыс.).
Что касается секторов в экономике, где наиболее распространена неформальная занятость, то лидерами традиционно являются сферы торговли и авторемонта — более 3,9 млн неформально занятых в 2023 году. На втором месте — сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, там на конец 2023 года трудились 2 млн неформально занятых. Также высокая неформальная занятость в сфере транспортировки и хранения (1,4 млн человек на конец 2023 года), в строительстве и обрабатывающем производстве (по 1,3 млн человек на конец 2023 года).
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