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В России
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сегодня, 10:00
За ночь над территорией РФ сбили 24 беспилотника
Ранним утром было перехвачено и уничтожено еще 11 беспилотников над территорией РФ.
Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Уточняется, что шесть дронов удалось уничтожить над Ростовской областью, пять — над территорией Брянской области, четыре — над Белгородской областью, три — над Рязанской областью, один — над Астраханской областью и пять — над Краснодарским краем.
Позже в Минобороны добавили, что ранним утром с 05.30 до 07.40 мск были также пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.
Дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов. Шесть БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области, два – над территорией Курской области, один – над территорией Брянской области, один – над территорией Рязанской области и один – над территорией Калужской области.
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