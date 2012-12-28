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В России
83
сегодня, 10:00

За ночь над территорией РФ сбили 24 беспилотника

Ранним утром было перехвачено и уничтожено еще 11 беспилотников над территорией РФ.

В Минобороны России сообщили, что в течение прошедшей ночи были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ, — говорится в Телеграм-канале оборонного ведомства.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Уточняется, что шесть дронов удалось уничтожить над Ростовской областью, пять — над территорией Брянской области, четыре — над Белгородской областью, три — над Рязанской областью, один — над Астраханской областью и пять — над Краснодарским краем.

Позже в Минобороны добавили, что ранним утром с 05.30 до 07.40 мск были также пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.

Дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов. Шесть БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области, два – над территорией Курской области, один – над территорией Брянской области, один – над территорией Рязанской области и один – над территорией Калужской области.
беспилотники
атака
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