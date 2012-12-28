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В России
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10 минут назад

Инфляция в России ускорится до 9% к концу года

Инфляция поднимется до 9% годовых к концу 2024-го года, считают пять из восьми опрошенных «Известиями» экспертов и участников рынка. Двое аналитиков уверены, что рост будет около 8,5–9%, еще один высказался более пессимистично — 9–10%.

По ноябрьскому прогнозу ЦБ, инфляция на конец года ожидалась на уровне 8–8,5%. Эксперты ухудшили ожидания из-за ослабления рубля. В последнюю неделю ноября он резко просел по отношению к доллару — на рынке Forex доходил до 114 рублей.

Влияние курса нацвалюты на рост цен обусловлено несколькими факторами. Так, ее ослабление способствует росту инфляционных ожиданий населения. Люди будут стараться быстрее потратить средства на потребление, пока цены на товары не выросли еще больше, уточнила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

«Цены на внутрироссийском рынке импортных товаров и услуг определяются спросом и предложением. Если платежеспособный спрос недостаточно велик, то он не сможет абсорбировать импортный товар по более высоким ценам. В этом случае импортеру придется продавать товар по прежней стоимости, а снижение курса рубля приведет к сокращению нормы прибыли импортера», — пояснил директор по макроэкономическому анализу ОТП Банка Дмитрий Голубков.

Ослабление рубля в конце ноября приведет к еще большему ужесточению денежно-кредитной политики ЦБ, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По ее мнению, совет директоров регулятора на заседан
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