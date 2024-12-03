Разнорабочего насмерть придавило соломой: исполнительного директора предприятия ждёт суд
61-летняя жительница Грязей согласилась сменить тариф сотовой связи и лишилась 230 тысяч рублей
Арбитражный суд признал недействительными контракты на охрану шести школ и семи детских садов Липецка
В России
9
27 минут назад
В РЖД не планируют снимать запрет на курение в поездах
«Российские железные дороги» (РЖД) готовы обсуждать вопрос запрета употребления спиртных напитков в поездах дальнего следования.
По словам топ-менеджера, такого разрешения «не будет точно». Он отметил, что в РЖД изучат предложение по увеличению штрафа за нарушение правил. Как указал Колесников, в этом вопросе следует изучить практику в других странах и общественных пространствах, — пишет «Российская газета».
«Если анализ покажет, что это работает, то, наверное, это взвешенное решение», - подчеркнул он.
«Российские железные дороги» (РЖД) готовы к обсуждению запрета употребления алкогольных напитков в поездах дальнего следования, — заявил замглавы компании Иван Колесников.
«Здесь важно работать с экспертами. Это такой диалог, в котором нужно выслушать все точки зрения и потом уже собирать общий комментарий. Я полагаю, что любой вопрос заслуживает дискуссии», — сказал он.
28 ноября в Госдуму был внесен законопроект, который предполагает увеличение штрафа за употребление алкоголя в общественных местах. В пояснительной записке сказано, что законопроектом предлагается включить в перечень мест, где не допускается распитие алкогольной продукции, поезда дальнего следования, а также суда, находящиеся в дальнем плавании. По словам парламентариев, действующий сейчас размер штрафа (от 500 до 1500 рублей) незначителен, не пересматривался с 2013 года и не способствует снижению количества нарушений, — передает ТАСС.
Если предложения законодателей станут нормой права, то его размер возрастет до 1-3 тыс. рублей, за повторное нарушение - придется заплатить уже от 4 до 5 тыс. рублей.
0
0
0
0
0
Комментарии