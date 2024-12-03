Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке подрались таксистка и её пассажирка: в конфликте разбираются полицейские
Происшествия
33-летний отец случайно задавил свою четырехмесячную дочь
Происшествия
У липчанки остановилось дыхание после приёма витаминов
Здоровье
Майора ГАИ обвинили в распространении порнографии
Общество
Разнорабочего насмерть придавило соломой: исполнительного директора предприятия ждёт суд
Происшествия
38-летняя липчанка утонула в своей ванной
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
На трассе «Липецк – Данков» «Лада» врезалась в разворачивавшийся «Хендай»
Происшествия
Липецка вечЁрка: выпавшая из окна девочка, конечная остановка на Белана и премия за кота
Общество
«Она меня чуть не задавила»: конфликт таксистки и пассажирки вышел за пределы драки
Происшествия
Читать все
38-летняя липчанка утонула в своей ванной
Происшествия
Ёлочные базары в Липецке заработают 15 декабря
Общество
В Липецкой области усилена охрана лесов
Общество
61-летняя жительница Грязей согласилась сменить тариф сотовой связи и лишилась 230 тысяч рублей
Происшествия
Арбитражный суд признал недействительными контракты на охрану шести школ и семи детских садов Липецка
Общество
Выявленных случаев COVID-19 стало меньше, но от болезни по-прежнему умирают
Коронавирус
В Липецке в столб у дороги врезалась «Лада-Самара» с ивановскими номерами
Происшествия
Бюджет Липецка получил полмиллиарда от продажи завода «Прогресс»
Общество
38-летний грязинец приехал в гости и выбил глаз хозяину
Происшествия
В Липецке провели первую операцию с помощью 3Д «микроскопа»
Общество
Читать все
В России
9
27 минут назад

В РЖД не планируют снимать запрет на курение в поездах

«Российские железные дороги» (РЖД) готовы обсуждать вопрос запрета употребления спиртных напитков в поездах дальнего следования.

Заместитель гендиректора холдинга РЖД Иван Колесников сообщил, что запрет на курение в поездах сниматься не будет.

По словам топ-менеджера, такого разрешения «не будет точно». Он отметил, что в РЖД изучат предложение по увеличению штрафа за нарушение правил. Как указал Колесников, в этом вопросе следует изучить практику в других странах и общественных пространствах, — пишет «Российская газета».

«Если анализ покажет, что это работает, то, наверное, это взвешенное решение», - подчеркнул он.

«Российские железные дороги» (РЖД) готовы к обсуждению запрета употребления алкогольных напитков в поездах дальнего следования, — заявил замглавы компании Иван Колесников.

«Здесь важно работать с экспертами. Это такой диалог, в котором нужно выслушать все точки зрения и потом уже собирать общий комментарий. Я полагаю, что любой вопрос заслуживает дискуссии», — сказал он.

28 ноября в Госдуму был внесен законопроект, который предполагает увеличение штрафа за употребление алкоголя в общественных местах. В пояснительной записке сказано, что законопроектом предлагается включить в перечень мест, где не допускается распитие алкогольной продукции, поезда дальнего следования, а также суда, находящиеся в дальнем плавании. По словам парламентариев, действующий сейчас размер штрафа (от 500 до 1500 рублей) незначителен, не пересматривался с 2013 года и не способствует снижению количества нарушений, — передает ТАСС.

Если предложения законодателей станут нормой права, то его размер возрастет до 1-3 тыс. рублей, за повторное нарушение - придется заплатить уже от 4 до 5 тыс. рублей.
курение
запрет
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru