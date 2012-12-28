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В России
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19 минут назад
В 2025 году в РФ могут выйти еще 25 зарубежных брендов
В 2025 году на российский рынок могут выйти до 25 международных брендов.
По ее словам, иностранные бренды проявляют умеренный оптимизм относительно перспектив открытия на российском рынке.
«Планы по выходу на российский рынок на текущий момент анонсировали 13 международных брендов, среди них десять игроков, специализирующихся на продаже одежды, обуви и аксессуаров. Семь из 13 планирующих выход в Россию брендов – представители европейских стран», - сказала Малахатько.
Она уточнила, что многие партнеры соблюдают конфиденциальность в процессе согласования сделок. Таким образом, следует ожидать большего количества новых имен на российском рынке - до 25 брендов, что будет соответствовать уровню 2023-2024 годов.
Малахатько отметила, что в 2024 году в России первые магазины открыли 22 международных бренда – немногим меньше, чем в 2023 году (24 бренда). Около 59% новых игроков - азиатские бренды, 23% - европейские, представлены такими странами, как Италия, Франция и Германия (в 2023 году - 17%). Открытия новых зарубежных брендов в основном происходят в торговых центрах Москвы и Санкт-Петербурга. При этом покинули российский рынок в 2024 году четыре иностранных бренда.
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