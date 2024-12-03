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сегодня, 14:24

Дерматолог рассказала о причинах возникновения пигментных пятен

Для дополнительной профилактики гиперпигментации врач рекомендует применять сыворотки, регулирующие производство меланина.

Дерматовенеролог, дерматолог и косметолог Европейского Медицинского Центра (EMC) Яна Ходневич рассказала, по каким причинам на лице и теле могут появиться пигментные пятна, — пишет Lenta.ru.

По словам эксперта, пигментация — это процесс, при котором клетки меланоциты вырабатывают большое количество меланина — специального вещества, защищающего кожу. Чаще всего выработка меланина происходит в ответ на воздействие ультрафиолета, но солнечные лучи — не единственная причина пигментных пятен, предупредила врач.

Ходневич отмечает, что появление пигментных пятен может быть спровоцировано травмами — ссадинами, порезами, ожогами разного происхождения, акне. Еще одной причиной дерматолог назвала гормональные изменения, например, во время беременности и лактации, при приеме гормонозаместительной терапии и оральных контрацептивов.

Также пигментные пятна могут указывать на заболевания внутренних органов: нарушения в работе ЖКТ, печени, желчного пузыря, — подчеркнула специалист.

Чтобы предотвратить появление пигментных пятен, врач посоветовала устранить причину, по которой меланоциты стали вырабатывать больше меланина. Также, по ее словам, надо всегда защищаться от ультрафиолета. В городе она посоветовала использовать солнцезащитные средства с SPF 20-30, а во время отдыха на море или жизни в странах с жарким климатом — SPF 50+.

Кроме этого, для профилактики гиперпигментации полезно использовать сыворотки, контролирующие выработку меланина. В состав таких средств входят ретинол, витамин С и растворы кислот, — добавила врач.
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