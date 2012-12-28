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В России
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1 минуту назад
РФ нарастила закупки лекарств у Японии в 9 раз
Всего в середине осени Япония экспортировала лекарств на $425,7 млн.
Столь заметная динамика тем не менее не позволила достичь годового рекорда: пока это второй по величине показатель в текущем году — августовские поставки были в 1,5 раза выше.
Всего в середине осени Япония продала зарубежным покупателям лекарств на 425,7 миллиона долларов, их крупнейшим покупателем стали США, на которые пришлось 49% всего экспорта. Также в тройку крупнейших торговых партнеров Японии по данному направлению вошли Китай (19% поставок) и Южная Корея (5%).
Россия оказалась в рейтинге наиболее заметных импортеров японских лекарств на восьмом месте (2,4% от всего объема в деньгах), сопоставимые показатели - у Франции и Италии.
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