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В России
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1 минуту назад

РФ нарастила закупки лекарств у Японии в 9 раз

Всего в середине осени Япония экспортировала лекарств на $425,7 млн.

Россия в октябре нарастила покупки лекарств у Японии по сравнению с предшествующим месяцем в девять раз — до 10,17 миллиона долларов, — передает РИА Новости со ссылкой на данные японского статистического ведомства.

Столь заметная динамика тем не менее не позволила достичь годового рекорда: пока это второй по величине показатель в текущем году — августовские поставки были в 1,5 раза выше.

Всего в середине осени Япония продала зарубежным покупателям лекарств на 425,7 миллиона долларов, их крупнейшим покупателем стали США, на которые пришлось 49% всего экспорта. Также в тройку крупнейших торговых партнеров Японии по данному направлению вошли Китай (19% поставок) и Южная Корея (5%).

Россия оказалась в рейтинге наиболее заметных импортеров японских лекарств на восьмом месте (2,4% от всего объема в деньгах), сопоставимые показатели - у Франции и Италии.
Япония
лекарства
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