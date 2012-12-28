В Москве столкнулись 15 машин и рейсовый автобус

На Ленинградском проспекте в Москве произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и 15 автомобилей. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте аварии перекрыты три левых полосы в сторону центра города.