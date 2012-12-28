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52 минуты назад

В Москве столкнулись 15 машин и рейсовый автобус

На Ленинградском проспекте в Москве произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и 15 автомобилей. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте аварии перекрыты три левых полосы в сторону центра города.

В Москве произошло массовое ДТП. Автобус столкнулся с 15 легковыми автомобилями в Хорошевском районе на Ленинградском проспекте, что вызвало затруднения в движении, — передает РИА Новости.

Инцидент случился возле дома № 37, по предварительным данным, пострадавших нет. Обстоятельства аварии уточняются, на месте работают оперативные службы.

Представитель экстренных служб сообщил, что авария была спровоцирована водителем одной из легковых автомобилей, который резко затормозил на скользкой дороге. В результате инцидента движение по дублеру в сторону центра Москвы оказалось затруднено. Проверка обстоятельств происшествия продолжается.

Как уточнили в пресс-службе Мосгортранса, ДТП произошло примерно в 8.05 по московскому времени с участием автобуса маршрута е30. Несмотря на масштаб аварии, в автобусе никто не пострадал.

В Госавтоинспекции опровергли данные о том, что причиной аварии стал гололед.

ДТП
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