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53 минуты назад

Отцу погибших под Красноярском детей предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности

Отец четырех детей, погибших в результате отравления в Красноярском крае, признал свою вину.

Отцу четырех погибших в Назаровском районе Красноярского края детей предъявлено обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности, — сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

«В рамках расследования уголовного дела предъявлено обвинение 34-летнему отцу погибших детей в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — рассказали в СК РФ.

Уточняется, что мужчина признал вину в ходе допроса, он не задержан, — передает ТАСС.

«В вечернее время 20 сентября 2024 года глава семьи обработал помещение дома от насекомых инсектицидным средством. При распылении мужчина не выполнил рекомендации производителя о защитных мерах при обработке, длительном проветривании помещения и влажной уборке поверхностей после обработки, после чего допустил детей в помещение и к приему пищи в доме. <…> С учетом собранных в ходе следствия доказательств и проведенных экспертиз следствием установлено, что причиной гибели детей является попадание компонентов инсектицидного средства в организм детей», — пояснили в СК.

Трагедия произошла более двух месяцев назад. Семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, по данным СУСК, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. 21 сентября у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в медучреждении. На следующий день, в воскресенье, в больнице умерла девочка 11 лет, в ночь на понедельник умер четвертый ребенок — 12-летняя девочка. Детей похоронили 30 сентября после выписки родителей из больницы. 8 ноября у родителей родился здоровый мальчик, в момент трагедии мать была на девятом месяце беременности, — передает РИА Новости.


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