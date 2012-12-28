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сегодня, 16:48

В Минпромторге заявили о дефиците рабочей силы из-за курьеров и доставки

Число курьеров и упаковщиков в стране уже превышает миллионы, что приводит к дефициту рабочей силы в других сферах.

Популярность сервисов доставки создает для экономики России серьезные проблемы — число курьеров и упаковщиков уже исчисляется миллионами, и в большинстве своем это «здоровые, физически сильные люди», которых так не хватает в других секторах экономики. Об этом заявил в ходе круглого стола «Будущее цифровых платформ и экосистем: поиск разумного баланса регулирования» директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов.

«Сервисы доставки оттягивают огромное количество трудовых сил и трудовых ресурсов. Может ли экономика наша себе это позволить?» — задался вопросом представитель ведомства.

По его словам, в РФ сейчас работают не менее полутора миллионов одних только курьеров, а также около полумиллиона упаковщиков, сборщиков заказов и других сотрудников. Все вместе они уже отучили «значительную часть потребителей... от банального навыка просто ходить по магазинам», при этом сами сервисы убыточны и их работа поддерживается за счет иных ресурсов, — передает РБК.

«То есть убыточные сервисы оттягивают из других, в том числе производительных, секторов экономики столь дефицитный ресурс, как трудовые силы. Фактически эти силы оттягиваются из рентабельных пока еще секторов экономики, либо тех секторов, которые могут расти. Например, производство — сейчас идеальные условия были бы, если бы не определенные банковские вещи — для роста экономики, но не хватает трудовых ресурсов. И непроизводительный, да еще и убыточный сегмент, дотируемый кем-то, он оттягивает эти трудовые ресурсы, ухудшая экономическое положение рентабельных сегментов», — отметил представитель Минпромторга.

«Сейчас дефицит кадров — это ключевая проблема в промышленности и в торговле. Богатство формируется где? Как известно из экономики — в промышленности. Как может быть, если курьер получает в Москве 120–150 тыс. руб.? Не говоря уже о том, что это больше, чем университетский профессор», — добавил чиновник.

Если не вмешаться, предупредил Кузнецов, то некоторые из пока рентабельных сегментов экономики России могут стать нерентабельными. По словам главы департамента Минпромторга, ситуацию усугубляет активное использование сервисами доставки самозанятых с полагающимися тем налоговыми льготами.

«Минус 40% налоговой нагрузки, на секундочку, и плюс оттягивание вопросов в будущем пенсий и прочее, которые придется решать, когда эти люди станут пенсионерами, кому-то придется решать. Поэтому не стоит так просто отмахиваться от вопроса тех же самозанятых. Это вопрос не просто несправедливости, а вопрос того, что влечет последствия в целом для экономики», — пояснил Кузнецов.

Представитель Минпромторга отметил, что самозанятость («хороший режим сам по себе») используется крупными корпорациями для подмены трудовых отношений.

В 2024 году на недостаток квалифицированных кадров пожаловались 47% руководителей промышленных предприятий, опрошенных лабораторией конъюнктурных опросов Института экономической политики им. Гайдара (ИЭП). Уровень кадрового голода установил новый рекорд за всю историю опросов с 1996 года.

При этом 85% участников опроса SuperJob заявили, что в их компании ощущается кадровый голод. О том, что его нет, сказали только 11% опрошенных (еще 4% затруднились ответить).
курьеры
доставка
рабочая сила
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