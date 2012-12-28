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В России
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сегодня, 16:01
Президент РФ отложил проведение «Всемирных игр дружбы» до особого решения
Изначально Всемирные игры дружбы должны были пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.
«Впредь до особого решения президента России отложить проведение международных соревнований «Всемирные игры дружбы», — говорится в документе.
В конце октября представители иностранных министерств спорта посетили профильные объекты города Москвы, которые должны были принять Всемирные игры дружбы в 2025 году.
В оргкомитете отмечали, что давление Международного олимпийского комитета накладывает отпечаток на проведение Игр дружбы.
Изначально проведение Игр дружбы было запланировано на 15—29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге, но турнир перенесли. Против их проведения неоднократно высказывался Международный олимпийский комитет (МОК). Он называл их политизированными и угрожал спортсменам санкциями. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ обвинил МОК в запугивании атлетов, — передает РБК.
В июле Международная ассоциация дружбы (IFA) выступила с инициативой о переносе Игр на 2025 год. Причиной стали недостаточные сроки для восстановления ведущих атлетов, участвующих в крупных международных турнирах летом 2024 года.
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