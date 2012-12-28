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сегодня, 16:01

Президент РФ отложил проведение «Всемирных игр дружбы» до особого решения

Изначально Всемирные игры дружбы должны были пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

Президент России Владимир Путин поручил до особого решения отложить проведение Всемирных игр дружбы. Соответствующий указ опубликован на сайте правовых актов.

«Впредь до особого решения президента России отложить проведение международных соревнований «Всемирные игры дружбы», — говорится в документе.

В конце октября представители иностранных министерств спорта посетили профильные объекты города Москвы, которые должны были принять Всемирные игры дружбы в 2025 году.

В оргкомитете отмечали, что давление Международного олимпийского комитета накладывает отпечаток на проведение Игр дружбы.

Изначально проведение Игр дружбы было запланировано на 15—29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге, но турнир перенесли. Против их проведения неоднократно высказывался Международный олимпийский комитет (МОК). Он называл их политизированными и угрожал спортсменам санкциями. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ обвинил МОК в запугивании атлетов, — передает РБК.

В июле Международная ассоциация дружбы (IFA) выступила с инициативой о переносе Игр на 2025 год. Причиной стали недостаточные сроки для восстановления ведущих атлетов, участвующих в крупных международных турнирах летом 2024 года.
спорт
Игры дружбы
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