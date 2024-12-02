Жительница Косырёвки взыскала с сельсовета 213 тысяч рублей: мимо её дома ездят большегрузы
Конечную остановку для ряда липецких маршруток с улицы Свиридова перенесут на новый участок улицы Белана
В России
63
сегодня, 15:22
В России наблюдается сокращение предложения новостроек на рынке
В РФ началось сокращение предложения на рынке новостроек.
Отрицательную динамику объема предложения на первичном рынке от 1% до 4% во всех городах с населением более 1 млн человек, кроме Санкт-Петербурга и Самары, зафиксировали и эксперты системы мониторинга и анализа новостроек bnMAP.pro.
«Можно аккуратно говорить о том, что тренд начал формирование в сентябре, а в октябре стал более заметен. Говорить о его долгосрочности пока не приходится. Чтобы это определить, нужно будет отследить помесячно количество новых стартов и объемы реального спроса на большом отрезке времени — например, за весь 2024 год. При росте спроса и более медленном поступлении новых объемов новостроек на рынок возможно дальнейшее сокращение экспозиции», — пояснили эксперты компании.
Сейчас 325 тысяч объявлений от застройщиков находится в активной реализации на «Циан». Это на 1,6% меньше, чем месяц назад, но на 2% больше, чем в конце сентября, — рассказал руководитель «Циан Аналитики» Алексей Попов.
0
0
0
0
0
Комментарии