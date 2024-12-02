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В России
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сегодня, 15:22

В России наблюдается сокращение предложения новостроек на рынке

В РФ началось сокращение предложения на рынке новостроек.

В России началось сокращение предложения на рынке новостроек. По данным сервиса «Яндекс Недвижимость», по итогам октября в сравнении с сентябрем оно уменьшилось на 4% при медианной стоимости квадратного метра в городах-миллионниках в 171 тыс. рублей. Ситуацию в этом сегменте рынка аналитики пока оценивают как стагнирующую, — пишут «Известия».

Отрицательную динамику объема предложения на первичном рынке от 1% до 4% во всех городах с населением более 1 млн человек, кроме Санкт-Петербурга и Самары, зафиксировали и эксперты системы мониторинга и анализа новостроек bnMAP.pro.

«Можно аккуратно говорить о том, что тренд начал формирование в сентябре, а в октябре стал более заметен. Говорить о его долгосрочности пока не приходится. Чтобы это определить, нужно будет отследить помесячно количество новых стартов и объемы реального спроса на большом отрезке времени — например, за весь 2024 год. При росте спроса и более медленном поступлении новых объемов новостроек на рынок возможно дальнейшее сокращение экспозиции», — пояснили эксперты компании.

Сейчас 325 тысяч объявлений от застройщиков находится в активной реализации на «Циан». Это на 1,6% меньше, чем месяц назад, но на 2% больше, чем в конце сентября, — рассказал руководитель «Циан Аналитики» Алексей Попов.
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