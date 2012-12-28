Спасшая кошку школьница из Усмани номинирована на международную премию «Мой ласковый и нужный зверь»
Жительница Косырёвки взыскала с сельсовета 213 тысяч рублей: мимо её дома ездят большегрузы
Конечную остановку для ряда липецких маршруток с улицы Свиридова перенесут на новый участок улицы Белана
В России
19
19 минут назад
СК назвал причиной смерти детей в Красноярском крае отравление инсектицидом
Экспертиза официально подтвердила, что четверо детей, погибшие в поселке Красная Сопка Красноярского края, отравились инсектицидами.
По данным ГСУ СК по региону, четверо детей в Назаровском районе Красноярского края отравились инсектицидами. Накануне гибели отец детей проводил обработку дома дихлофосом от насекомых. В СК сообщили, что будет дана правовая оценка действиям мужчины. Пока он проходит по делу в качестве свидетеля, — передает ТАСС.
«У нас есть мнение такое, что неправильное использование дихлофоса, нарушение требований при его эксплуатации и стало причиной смерти, то есть причиной отравления и последующей смерти детей», — отметили в региональном управлении Следственного комитета.
Уточняется, что глава семейства брызгал дихлофосом везде, и, как установили эксперты, отравление произошло из-за попадания яда в организм через еду, вдыхания через нос, контакта с игрушками, одеждой, бытовыми предметами.
«[Согласно экспертизе] это был комплекс веществ - синтетических пиретроидов (инсектициды) — циперметрин, тетраметрн, транефлутрин и их синергетик — пиперонилбутоксид (вещество, усиливающее эффективность инсектицидов)», — рассказали в СК РФ.
0
0
0
0
0
Комментарии