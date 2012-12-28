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31 минуту назад

ЦБ выпустил золотые инвестиционные монеты «Георгий Победоносец»

Банк России выпустил в обращение две золотые инвестиционные монеты «Георгий Победоносец» номиналом 200 рублей и 10 тысяч рублей.

Банк России выпустил в обращение две золотые инвестиционные монеты «Георгий Победоносец» номиналом 200 рублей и 10 тыс. рублей, — говорится в сообщении регулятора.

Золотая монета номиналом 200 рублей имеет форму круга диаметром 33 мм. Масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 г, проба — 999. Тираж монеты — до 100 тыс. штук.

Монета номиналом 10 тыс. рублей имеет форму круга диаметром 10 см, а масса драгоценного металла в чистоте — 1 кг 999 пробы. Тираж составит до 100 штук. Обе монеты изготовлены качеством «анциркулейтед».

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея.

На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «Российская Федерация», «Банк России», номинал монет: «200 рублей», «10 000 рублей», дата: «2024 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба, товарный знак монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

В регуляторе подчеркнули, что выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.
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