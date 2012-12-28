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25 минут назад

Самовольное подключение к электросетям влечет за собой серьезные последствия

С начала года сотрудники ЛЭСК и «Новитэн» выявили 672 случая самовольного подключения к электросетям в домах, где собственникам квартир подача энергии была прекращена из-за долгов. Рекордсменом по числу выявленных нарушений является Липецк - 567 недобросовестных клиентов.

Гарантирующие поставщики подали в полицию заявления о совершении административного правонарушения. Самовольщикам придется оплатить штрафы до 30 тысяч рублей. Кроме того, за безучетное потребление электроэнергии им выставляются счета с десятикратным нормативом.

ЛЭСК и «Новитэн» напоминают жителям, что вмешательство в систему электроснабжения не только незаконно, но и крайне опасно: это может привести к короткому замыканию и даже пожару. Кроме того, такие действия могут увеличить расходы соседей на оплату общедомовых нужд.

Нарушение закона приведет лишь к дополнительным расходам на штрафы и другим неприятным последствиям. Чтобы избежать отключения электроэнергии рекомендуется своевременно оплачивать счета. Для этого можно воспользоваться онлайн-сервисом «Личный кабинет клиента»

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