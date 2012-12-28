Депутаты приняли изменения в областной закон о капитальном ремонте

На очередной сессии Липецкого областного Совета депутатов приняты изменения в региональный закон о капитальном ремонте многоквартирных домов. Согласно новой редакции, вводится дополнительный инструмент для управления региональными программами капитального ремонта, который позволяет синхронизировать сроки работ с техническим состоянием многоквартирных домов, что закреплено в Жилищном кодексе РФ. Введение обновлений позволит привести областной закон в соответствии с ФЗ № 561-ФЗ, вступившим в силу с 1 сентября 2024 года.

Результаты технического обследования станут основанием для внесения изменений в региональные программы. Кроме того, право на проведение технического обследования будет как у собственников, так и у региональной власти, если на это предусмотрены денежные средства. Если решение о проведении обследования конкретного дома принимает субъект, то это будет происходить за счет регионального бюджета. Если собственники на общем собрании сами принимают решение, то делать будут за свой счёт, а результаты направят в управление ЖКХ региона.

Кроме того, изменится период времени начала платежа за капитальный ремонт для новостроек. Сроки сократятся с трёх до одного года. В Липецкой области – одна из самых больших отсрочек начала платежей по капитальному ремонту для жителей новостроек в стране.

В 25 регионах мораторий на оплату взносов составляет 6-12 месяцев. Так, в Тамбовской и Московской областях оплата начинается через 4 месяца, в Ленинградской, Воронежской, Псковской, Иркутской областях – полгода.

В текущих условиях накоплений к моменту, когда дому требуется ремонт, недостаточно. К примеру, одна из типовых новостроек в Липецке если собственники начнут платить за капитальный ремонт по истечении трех лет, то за время действия программы им удастся накопить 44 млн. рублей при условии, что каждый собственник будет стабильно платить взносы на капитальный ремонт, если же платежи начнутся через год, то удастся накопить около 48 млн. рублей.

Кроме этого, при пересмотре минимального размера взноса на капитальный ремонт, более раннее начало оплаты взносов позволит приближать его к экономически обоснованному показателю более плавно, что снизит ежемесячную нагрузку на жителей.

Напомним, в этом году впервые получили квитанции на капремонт собственники квартир в 27 домах. Большая часть этих многоэтажек находится в новых микрорайонах Липецка – Елецком, 29 микрорайоне, Европейском, а также Грязях, Задонске, Лебедянском и Липецком районах.

Ежемесячную оплату взносов можно осуществлять в приложениях или отделениях банков; ФГУП «Почта России»; на сайте Фонда http://www.kapremont48.ru (вкладка «Оплатить капремонт») можно произвести оплату взносов без комиссии всем категориям плательщиков, в том числе и тем, кто формирует фонд капремонта на специальном счете.