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В России
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56 минут назад
ЦМАКП пересмотрел прогноз по инфляции в РФ к концу года до 9,2‑9,3%
Прогноз ЦМАКПа выглядит достаточно близким к средним рыночным ожиданиям.
Инфляция в годовом выражении, согласно их ожиданиям, в декабре достигнет диапазона 9,2–9,3%. Для сравнения: оценки по состоянию на октябрь равнялись 8,5%. Ожидания от 2025 г. ухудшились до 5,85–6,15% (в октябре – 5–5,3%), в 2026 г. инфляция все еще может достигать 5% (4,6–5% в ноябрьском прогнозе против 4–4,3% в октябрьском), а в 2027 году снизится до уровня отметок 4,25–4,6% на конец года.
Темпы роста ВВП эксперты ЦМАКПа в своем прогнозе тоже «замедлили»: 3,5–3,6% против октябрьских ожиданий на уровне 3,7–3,8% в 2024 г., в 2025 г. динамика составит 1,7–2% вместо ранее прогнозировавшихся 2–2,4%. Ожидания от 2026 г. также скромнее, они охладились на несколько десятых процентного пункта до 1,8–2,1%. Лишь прогнозы на 2027 г. остались практически неизменными по сравнению с октябрьской версией: 2,1–2,5% против 2,2–2,5%. Инвестиции в основной капитал также серьезно просядут, согласно актуальным подсчетам аналитиков. В 2025 году их рост снизится до 2–2,3% (4,2–4,5% в октябрьском прогнозе), в 2026 г. – до 2,5–3% (3,5–4%), в 2027 г. – до 3,1–3,5% (3,9–4,3%).
Руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКПа Дмитрий Белоусов объяснил, что инфляцию подгоняет резкое ослабление рубля, перекос торгового дисбаланса в сторону импорта и рост ключевой ставки Центробанка, который делает инвестиции дороже. При этом он подчеркнул, что если не произойдет «никаких позитивных чудес», то прогноз придется дополнительно пересчитывать в сторону ухудшения.
Еще одним ударом может стать снижение цен на сырье. Для экономики будет хорошо, сказал Белоусов, если экспорт в долларовом выражении сохранится на текущем уровне, а вот импорт с условием преодоления сложностей в расчетах начнет расти. Если этого не произойдет, то удержаться на траектории из ноябрьского прогноза будет сложнее, — пишет Lenta.ru.
По словам эксперта, рост реальных располагаемых доходов населения продолжится, но основной причиной такой тенденции останется рекордно низкий уровень безработицы. В ЦМАКП ожидают, что даже в 2027 году она не превысит 2,9 процента.
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