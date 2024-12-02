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В России
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2 минуты назад
В Госдуме предлагают запретить курение на ходу
По мнению депутатов, запрет курить на ходу избавит россиян и от разбросанных на асфальте бычков.
Хамитов считает недостаточным запрет курения в общественных местах, так как часто граждане курят, идя по улицам. Такие действия вредят здоровью окружающих и загрязняют воздух.
«На наш взгляд, если этот запрет будет принят, то все вышеперечисленные проблемы будут если не полностью решены, то, по крайней мере, сведены к минимуму», — пояснил народный избранник.
«Прежде всего, человек, идущий по улице, распространяет дым вокруг себя, и некурящие люди, случайно оказавшиеся рядом, вынуждены вдыхать его и вредить своему здоровью по чужой вине. А вред пассивного курения давно уже описан», — заявил Хамитов.
Депутат добавил, что курение на ходу ухудшает экологию — загрязняется воздух, а также запрет избавит улицы российских городов от сигаретных окурков.
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