ЦБ РФ и Минюст ограничат возможности взыскивать долги россиян в обход суда

Центральный Банк, Минюст и Федеральная нотариальная палата (ФНП) решили внести изменения в законодательство, которые могут ограничить возможности банков и коллекторов взыскивать долги физических лиц в обход суда – с помощью исполнительной надписи нотариуса.