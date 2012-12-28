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47 минут назад
ЦБ РФ и Минюст ограничат возможности взыскивать долги россиян в обход суда
Центральный Банк, Минюст и Федеральная нотариальная палата (ФНП) решили внести изменения в законодательство, которые могут ограничить возможности банков и коллекторов взыскивать долги физических лиц в обход суда – с помощью исполнительной надписи нотариуса.
По словам представителя регулятора, в августе президент РФ Владимир Путин поручил Центробанку России и кабмину «проработать вопрос информирования заемщиков» о процедурах сбора долгов с помощью исполнительной надписи нотариусов и обеспечить право клиентов на отказ от такого взаимодействия с кредиторами.
В рамках этого поручения Банк России предлагает потребовать от банков включать в индивидуальные кредитные договоры пункт о согласии либо об отказе заемщика от взыскания долга через исполнительную надпись нотариуса; а также обязать банки размещать информацию о таком способе сбора долгов, сроках совершения и обжалования надписи нотариуса, а также о праве заемщика не соглашаться на применение такого метода взыскателями.
«Кроме того, в целях ограничения недобросовестных практик прорабатывается вопрос возможности отказа от взыскания просроченной задолженности посредством исполнительной надписи нотариуса в течение «периода охлаждения» и другие улучшения в интересах заемщика», — отметил представитель ЦБ РФ.
Минюст рассматривал предложения об изменении законодательства, касающиеся взыскания долгов с помощью исполнительной надписи, сказал РБК представитель министерства.
«Позиция Минюста России направлена в Банк России», — добавил он.
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