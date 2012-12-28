Поездка несовершеннолетних на машине завершилась страшным ДТП: погибла 15-летняя девочка
В России
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15 минут назад
Шесть человек умерли от отравления в алтайском социальном центре
Число погибших постояльцев частного социального центра «Дом помощи» в Алтайском крае возросло до шести человек.
«Один пациент в ночь на 2 декабря умер. У контактного пациента, который находится в больнице № 1 города Рубцовска, появилась клиника заболевания. Начато лечение», — сообщили в ведомстве.
В минздраве региона добавили, что на 2 декабря «в стационарах находятся 25 человек: в больнице № 5 Барнаула продолжают лечение четыре тяжелых пациента, три — легких, 17 — средней степени тяжести».
28 ноября за медицинской помощью стали обращаться постояльцы частного центра социального обслуживания из села Калистратиха. Центр принадлежит региональной общественной организации «Рубикон», которая оказывает услуги по социальной адаптации бывших осужденных в нескольких учреждениях в Алтайском крае. В результате заболевания умерли шесть человек, еще 25 получают медицинскую помощь. По информации краевого Минздрава, у пострадавших диагностирован острый инфекционный гастроэнтероколит. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), — передает ТАСС.
Директора соццентра арестовали 30 ноября. Он в качестве причины отравления называл ротавирусную инфекцию.
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