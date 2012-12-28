Поездка несовершеннолетних на машине завершилась страшным ДТП: погибла 15-летняя девочка
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В России
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52 минуты назад
На производстве полистирола в Екатеринбурге произошел пожар
Ранее МЧС России сообщало, что в Екатеринбурге на улице Испытателей горит цех по производству полистирола на площади 1 тысяча квадратных метров. Позднее площадь пожара увеличилась до 1,5 тысяч "квадратов", в горящем здании цеха произошло обрушение кровли на 400 квадратных метрах.
При пожаре пострадал один человек, с территории промзоны самостоятельно эвакуировались 70 человек. Позже возгорание было локализовано.
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