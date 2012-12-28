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В России
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сегодня, 20:58
Самолет SSJ 100 совершил экстренную посадку в аэропорту Минвод
В «Азимуте» уточнили, что самолет вылетел из Минеральных Вод в 08:35 мск. Однако спустя 45 минут — в 09:19 мск — снова приземлился в аэропорту вылета «по технической причине». «Посадка в аэропорту «Минеральные Воды» выполнена благополучно», — сообщил перевозчик. Пассажиров в Сочи доставит резервный борт авиакомпании «Азимут». На борту находились 101 пассажир и четыре члена экипажа, никто не пострадал. Проводится доследственная проверка.
«Минераловодским следственным отделом на транспорте ЗМСУТ СК России по факту возвращения воздушного судна в аэропорт вылета проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении ведомства.
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