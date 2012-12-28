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сегодня, 11:14

В Тбилиси спецназ разгоняет протестующих

Сотрудники правоохранительных органов начали задерживать участников митинга перед зданием парламента в Тбилиси, передает ТАСС.

Спецназ, применяя водометы и слезоточивый газ, начал вытеснять протестующих с проспекта Руставели в центре Тбилиси. Силовики перекрывали кордоном в течение ночи проспект Руставели в районе здания тбилисской оперы, после того как оттеснили около полуночи участников антиправительственной акции протеста от прилегающей к парламенту территории. Около 07:00 (06:00 мск) колонна спецназа начала движение, вытесняя демонстрантов со всего проспекта Руставели.

Правоохранители оттеснили граждан к станции метро Руставели и остановились, не позволяя вернуться обратно. Сотни протестующих продолжают движение по проспекту Меликишвили, который является продолжением проспекта Руставели. Разгон не сопровождался задержаниями, как было в предыдущие два дня на рассвете.

В Тбилиси у здания парламента в субботу проходил очередной антиправительственный митинг. Десятки тысяч человек собрались на проспекте Руставели. Позже митинг перерос в потасовку с полицией. МВД приняло решение о разгоне протестующих. Начались задержания демонстрантов.

В Грузии в последние два дня уже прошли массовые акции протеста. У парламента в Тбилиси в ночь на 29 и 30 ноября митинги переросли в столкновения протестующих с силовиками, которые применили водометы и слезоточивый газ. Как отметил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, это была ответная реакция на "систематическое насилие со стороны протестующих". Есть пострадавшие с обеих сторон. За два дня полиция задержала около 150 человек.
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