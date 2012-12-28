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В России
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9 минут назад
В России растет заболеваемость микоплазменной пневмонией
Опасность заболевания кроется в отсутствии выраженных симптомов, объяснил врач-пульмонолог ФНКЦ ФМБА России Сергей Ложкин. По его словам, у пациентов сохраняется нормальная температура и не выделяется мокрота при кашле.
"Выдать болезнь может только легкое покашливание, которое часто остается без внимания. Отсутствие лечения приводит к формированию фиброза легких, люди становятся уязвимы к любым другим инфекциям", – предупредил специалист.
Среди симптомов этого заболевания также выделяют общую слабость. Кроме того, у человека могут быть насморк, боль в горле и мышцах и озноб. Если через пять – семь дней кашель или озноб не проходят, стоит обратиться к врачу и пройти компьютерную томографию (КТ), указано в статье.
Для снижения риска развития пневмонии важно лечить простудные и респираторные заболевания, соблюдать правила гигиены и укреплять иммунитет. Кроме того, нельзя игнорировать ухудшение состояния здоровья. Если слабость или кашель не проходят, то необходимо обратиться к врачу. Лечить заболевание следует только под контролем врачей.
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