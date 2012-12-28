Поездка несовершеннолетних на машине завершилась страшным ДТП: погибла 15-летняя девочка
Поездка несовершеннолетних на машине завершилась страшным ДТП: погибла 15-летняя девочка
«Брат брата не бьёт», - на пьедестал поднялись два Агаджановых, но между собой драться они бы не стали
В России
22
20 минут назад
Ребёнок погиб при атаке беспилотника в Брянской области
«В результате целенаправленной атаки беспилотным летательным аппаратом по мирным жителям в Стародубском муниципальном округе, к сожалению, погиб ребенок», — написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, Богомаз проинформировал, что в результате атаки в муниципальном округе был поврежден многоэтажный дом: в ней разбиты окна, посечены балконы и фасад. На месте работают оперативные и экстренные службы. Информация о последствиях уточняется.
0
0
0
0
0
Комментарии