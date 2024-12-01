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В России
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19 минут назад
В Ленобласти бобры оставили без света жителей четырех сел
Жители четырех сел остались без света из-за бобров, которые сгрызли несколько деревьев, рухнувших на ЛЭП.
Чтобы добраться до поврежденной линии электропередачи, специалистам пришлось использовать экскаватор — бобры также выстроили плотину, которая мешала проезду. Подачу электроэнергии удалось восстановить, бобры не пострадали.
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