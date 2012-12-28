А знаете ли вы, что бабушки из районов области летали на рынок в Липецк на самолетах?
Кухонный стол, снегоуборочная машина, билеты в театр – мошенники обманывают липчан буквально на всём
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Кухонный стол, снегоуборочная машина, билеты в театр – мошенники обманывают липчан буквально на всём
В России
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28 минут назад
Крупный пожар потушили на промпредприятии в Ростовской области
"Только что коллеги из МЧС доложили, что пожар в Каменском районе потушен. Благодарю коллег за оперативное устранение ЧС", - написал он.
Рано утром в субботу в Каменском районе дежурно-спасательные подразделения тушат крупный пожар на промобъекте. Было задействовано 109 человек и 38 единиц техники.
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