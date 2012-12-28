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В России
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сегодня, 19:19

Силовики ворвались на концерт рэпера в Петербурге

Силовики нагрянули с обысками на концерт певца Mayot в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Мероприятие проходит в Гигант Холле. По информации издания, правоохранители проверяют у пришедших на концерт сумки на возможное наличие запрещенных веществ.

Mayot (настоящее имя – Артем Никитин) – хип-хоп-исполнитель из Тюмени.
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