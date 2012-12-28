А знаете ли вы, что бабушки из районов области летали на рынок в Липецк на самолетах?
Кухонный стол, снегоуборочная машина, билеты в театр – мошенники обманывают липчан буквально на всём
Выходные в Липецке: «Мисс и мистер студенчество», День рождения «Библиотеки», вспомним о «бандитских» 90-х
Кухонный стол, снегоуборочная машина, билеты в театр – мошенники обманывают липчан буквально на всём
В России
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сегодня, 19:19
Силовики ворвались на концерт рэпера в Петербурге
Мероприятие проходит в Гигант Холле. По информации издания, правоохранители проверяют у пришедших на концерт сумки на возможное наличие запрещенных веществ.
Mayot (настоящее имя – Артем Никитин) – хип-хоп-исполнитель из Тюмени.
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