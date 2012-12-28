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В России
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сегодня, 17:31
В Тамбовской области высаживают юбилейные аллеи к 80-летию Великой Победы
Аллею в Кирсанове заложили с участием волонтёров, активистов, сотрудников организаций города. Всего было высажено 80 хвойных деревьев.
На территории Избердеевской школы села Петровское высажены 50 туй. Аллею в честь 80-летия Великой Победы заложили педагоги и школьники, юнармейцы, волонтёры, сотрудники МЧС, правоохранители, пенсионеры и представители общественности.
Аллея из 80 деревьев и кустарников появилась и в посёлке Вяжли Моршанского округа. Инициатором проведения акции выступил Моршанский лесхоз. Он же предоставил саженцы ели, каштана и спиреи. Деревья посадили юнармейцы Устьинской школы и её Вяжлинского филиала совместно с представителями местных органов власти.
«В годы войны на станции Вяжли размещался эвакуационный госпиталь, на территории которого располагались и братские захоронения военнослужащих. До наших дней сохранилось 13 могил, 10 из которых — безымянные», — пишет onlinetambov.ru.
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