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В России
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49 минут назад
Производители и торговля договорились снизить цены на молоко и масло
Информацию об акциях и дисконтах подтвердили «Известиям» такие крупные поставщики, как «Молвест», «ЭкоНива», «Ренна» и другие.
«Наша договоренность заключается в том, что мы выделим несколько позиций товаров для поддержки социально-незащищенных слоев населения — пенсионеров, малообеспеченных граждан и т.д. Это будет молоко в недорогой упаковке 2,5% жирностью, на которое снижение цен составит порядка 10%, и масло крестьянское 72% жирности, снижение по нему на 7-10%. Кроме того, мы просим, чтобы свою наценку, примерно на 5% снизили сети», — рассказал «Известиям» генеральный директор «Молвеста» (один из крупнейших переработчиков молока) Анатолий Лосев.
В группе компаний «Ренна» — лидер по производству молочных консервов и мороженого в России — заявили, что серия промоакций на широкий ассортимент продукции в крупнейших торговых сетях страны будет запущена в преддверии новогодних праздников.
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