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В России
48
49 минут назад

Производители и торговля договорились снизить цены на молоко и масло

Крупнейшие производители молочной продукции в результате переговоров с торговыми сетями и регулирующими органами начали обновление ценовой политики по социально значимым продуктам, рассказал «Известиям» источник на рынке и подтвердили его участники. Это касается как скидок на наиболее важные товары, такие как питьевое молоко, так и по наиболее чувствительной к росту цен категории — сливочному маслу. Снижение цен будет составлять от 10% до 15% в зависимости от продукции.

Информацию об акциях и дисконтах подтвердили «Известиям» такие крупные поставщики, как «Молвест», «ЭкоНива», «Ренна» и другие.

«Наша договоренность заключается в том, что мы выделим несколько позиций товаров для поддержки социально-незащищенных слоев населения — пенсионеров, малообеспеченных граждан и т.д. Это будет молоко в недорогой упаковке 2,5% жирностью, на которое снижение цен составит порядка 10%, и масло крестьянское 72% жирности, снижение по нему на 7-10%. Кроме того, мы просим, чтобы свою наценку, примерно на 5% снизили сети», — рассказал «Известиям» генеральный директор «Молвеста» (один из крупнейших переработчиков молока) Анатолий Лосев.

В группе компаний «Ренна» — лидер по производству молочных консервов и мороженого в России — заявили, что серия промоакций на широкий ассортимент продукции в крупнейших торговых сетях страны будет запущена в преддверии новогодних праздников.

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