Сегодня в Липецке: большой «конец света» и липчане назвали самые желанные подарки на Новый год
Липецкий художник восстановил испорченное вандалом граффити с изображением известного киноактера
В Липецке — второй случай обморожения: мужчина гулял без перчаток, и теперь ему ампутируют палец
Из-за роста расходов на программу «Мой двор» благоустройство 13 общественных пространств перенесли на 2025 год
В России
50
50 минут назад
В ФАС назвали отказавшиеся ограничивать наценки на продукты торговые сети
При этом ФАС отметили, что более 10 торговых компаний поддержали предложение службы по ограничению цен.
«Большинство сетей группы компаний «Х5» («Пятерочка», «Перекресток», «Слата», «Красный Яр», «Виктория», «Покупочка», интернет-гипермаркет «Впрок»), а также «Ашан», «Атак», «Магнит» и «Дикси» поддержали предложение ФАС, сообщив, что готовы расширить перечень товарных позиций с наценкой, ограниченной на уровне до 5-10%», — пояснили в службе.
Также там отметили, что в торговых сетях «Х5» дополнительные ограничения действуют с 1 ноября 2024-го по 28 февраля 2025 года в 68 регионах. Если ранее наценки были ограничены на 277 товарных позиций в 17 категориях продовольственных товаров, то теперь перечень расширен до 387 позиций и 29 категорий.
«Срок принятия таких обязательств в сетях «Ашан» и «Атак» в 49 регионах страны составляет три месяца с возможностью продления. Ранее ограничения распространялись на 166 товарных позиций в 26 категориях товаров, теперь количество позиций расширено до 208, а категорий — до 31», — уточнили в ФАС.
В торговой сети «Магнит» ранее обязательства распространялись на 278 товарных позиций в 26 категориях продовольственных товаров в 68 регионах. После предложения антимонопольного ведомства перечень товаров с ограниченной наценкой расширен до 448 позиций в 30 категориях. Дополнительные ограничения будут действовать с 1 декабря 2024-го до 1 апреля 2025 года.
«Сеть «Дикси» приняла на себя дополнительные обязательства на аналогичный срок. При этом перечень товаров расширен с 70 позиций в 21 категории до 110 позиций в 29 категориях во всех регионах присутствия торговой сети», — пояснили в ФАС.
0
0
0
0
0
Комментарии