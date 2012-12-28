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В России
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53 минуты назад
Житель Кемеровской области заплатит более 60 000 рублей за запуск квадрокоптера
Квадрокоптер он запускал возле аэропорта без разрешения на полеты.
Как сообщает VSE42.Ru, в сентябре мужчина два раза запустил беспилотный летательный аппарат над Прокопьевском и поселком Калачево Прокопьевского муниципального округа. При этом квадрокоптер не был зарегистрирован, разрешения на полеты мужчина не получал, а совершались они на расстоянии менее десяти километров от контрольной точки новокузнецкого аэропорта.
Владелец квадрокоптера был привлечен к административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства и нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов, и оштрафован на 62 000 рублей.
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