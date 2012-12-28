В ЦБ РФ впервые оценили влияние новых санкций на курс рубля

Какие-либо прогнозные ориентиры по динамике курса рубля ЦБ не приводит, но напоминает в обзоре о влиянии предыдущих серьезных санкций на локальный валютный рынок.