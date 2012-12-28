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В России
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сегодня, 16:15
В ЦБ РФ впервые оценили влияние новых санкций на курс рубля
Какие-либо прогнозные ориентиры по динамике курса рубля ЦБ не приводит, но напоминает в обзоре о влиянии предыдущих серьезных санкций на локальный валютный рынок.
Регулятор впервые оценил влияние масштабных ограничений со стороны Минфина США, введенных 21 ноября против 52 кредитных организаций, включая системно значимый Газпромбанк (ГПБ), через который проходили расчеты с иностранными потребителями российского газа. После этого за несколько дней рубль преодолел важные психологические отметки 100 за доллар и 110 за евро, откатившись к минимумам 2022 года. Резкое ослабление национальной валюты потребовало вмешательства ЦБ: вечером 27 ноября регулятор объявил о прекращении до конца года покупок валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования операций Минфина по бюджетному правилу, — передает РБК.
«Как показывают предыдущие эпизоды санкций, ограничения создают инфраструктурные проблемы для внешнеэкономической деятельности, однако в средне- и долгосрочном периоде динамика курса определяется фундаментальными факторами», — говорится в обзоре Банка России.
Волатильность на валютном рынке и ослабление рубля в ноябре связаны блокирующими санкциями США к 52 банкам РФ, — говорится в обзоре финансовой стабильности Банка России.
Новые ограничения в отношении российских банков потребовали корректировки обслуживания внешнеторговых потоков. Но, как показывают предыдущие эпизоды санкций, «ограничения создают инфраструктурные проблемы для внешнеэкономической деятельности, однако в средне- и долгосрочном периоде динамика курса определяется фундаментальными факторами», — отметил ЦБ РФ.
Ранее, в связи с новым пакетом санкций США и дестабилизации курса рубля, Банк России принял решение до конца текущего года не осуществлять покупку иностранной валюты в рамках зеркалирования операций Минфина России по бюджетному правилу. При этом регулятор продолжит операции по продаже валюты.
Для поддержки валютной ликвидности регулятор также расширял объем предоставляемых средств на свопах. Банкам рекомендовалось активнее проводить политику девалютизации активов и пассивов.
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