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В России
46
51 минуту назад

Власти РФ досрочно отменили пошлины на уголь и антрацит

Отмечается, что решение направлено на поддержку предприятий угольной отрасли.

Правительство отменило экспортную пошлину на коксующийся уголь с 1 декабря, а также продлило до конца года действие моратория на пошлину для энергетического угля и антрацита, — сообщает кабмин.

Уточняется, что решение направлено на поддержку предприятий угольной отрасли.

Согласно подписанному постановлению, пошлина на коксующийся уголь отменена с 1 декабря 2024 года. Мораторий на действие пошлин в отношении энергетического угля и антрацита продлён до конца 2024 года. С 1 января 2025 года пошлины на антрацит, коксующийся и энергетический уголь перестанут действовать.

Гибкие экспортные пошлины на вывоз антрацита, энергетического и коксующегося угля действовали с 1 октября 2023, а затем в отношении антрацита и энергетического угля они были приостановлены с 1 мая по 30 ноября 2024 года.
пошлины
уголь
экономика
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