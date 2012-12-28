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В России
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51 минуту назад
Власти РФ досрочно отменили пошлины на уголь и антрацит
Отмечается, что решение направлено на поддержку предприятий угольной отрасли.
Уточняется, что решение направлено на поддержку предприятий угольной отрасли.
Согласно подписанному постановлению, пошлина на коксующийся уголь отменена с 1 декабря 2024 года. Мораторий на действие пошлин в отношении энергетического угля и антрацита продлён до конца 2024 года. С 1 января 2025 года пошлины на антрацит, коксующийся и энергетический уголь перестанут действовать.
Гибкие экспортные пошлины на вывоз антрацита, энергетического и коксующегося угля действовали с 1 октября 2023, а затем в отношении антрацита и энергетического угля они были приостановлены с 1 мая по 30 ноября 2024 года.
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