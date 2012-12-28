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В России
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сегодня, 13:47
Власти Китая усложнили продажу в РФ техники и химии
Власти Китая приняли решение ужесточить правила продажи товаров двойного назначения за рубеж, в том числе в Россию.
Гендиректор компании Atvira, эксперт-практик ВЭД Екатерина Кизевич рассказала, каких товаров в первую очередь коснутся новые правила.
В первом списке – химия, металлы и оборудование. Например, несмотря на то, что до декабря осталось еще несколько дней, фирма Кизевич уже столкнулась со сложностями в покупке аргона, который тоже оказался в списке.
В перечень вошло и IT-оборудование с комплектующими. По словам коммерческого директора компании «Импая Рус» Алексея Разумовского, уже сейчас в Россию сложно привезти серверы, а с декабря процесс усугубится. Из-за этого компаниям придется продумывать новые логистические цепочки, а это приведет к удорожанию товаров.
«Станет в разы сложнее доставить деньги за эту продукцию. Это связано с давлением со стороны властей США. Пока демократы еще у власти, в ближайшие пару месяцев будет происходить эскалация наших отношений. Они пытаются максимально затруднить проведение платежей. Китай уже начал дополнительно ужесточать прием трансакций из России», – заявил гендиректор АО «Первая Группа» Алексей Порошин.
Кроме того, по новым правилам за товары двойного назначения Китай будет взимать налог в размере 25%, — сообщила Кизевич. При этом каждая фирма будет обязана привести отчет, в котором укажет, для чего покупает тот или иной товар.
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