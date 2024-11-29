«Царя! Царя! Царя!» — кричали на публичных слушаниях по проекту бюджета-2025 в Липецком горсовете
Сегодня в Липецке: большой «конец света» и липчане назвали самые желанные подарки на Новый год
36-летний житель Белгородской области украл шоколада, кофе, масла и алкоголя на 27 тысяч рублей
В России
1
56 секунд назад
В Госдуме предлагают снимать всех пассажиров такси на видео
Авторы инициативы отмечают, что система видеонаблюдения является действующей профилактикой правонарушений и преступлений.
Соответствующий документ был опубликован на сайте нижней палаты парламента.
Законопроект подготовлен группой депутатов от ЛДПР. Парламентарии объяснили, что инициатива стала реакцией на резонансный случай в Челябинской области, где убили женщину — водителя такси.
«Полагаем необходимым установить требование об осуществлении видеофиксации в салоне легкового такси и в сторону движения автомобиля в ходе выполнения перевозки пассажиров, а также о размещении в салоне информации о ведении видеосъемки», — говорится в пояснительной записке.
Предполагается, что расходы на приобретение перевозчиками видеорегистраторов будут включены в налогооблагаемую базу, что уменьшит налоговую нагрузку для организаций.
Системы видеонаблюдения используют в общественном транспорте, что является как действующей профилактикой правонарушений и преступлений, так и помогает обеспечить безопасность пассажиров в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, например во время аварий или конфликтов, отметили депутаты. Они подчеркнули, что в Белоруссии уже введена обязательная видеофиксация процесса перевозки пассажиров такси.
«Такси - это такой же вид транспорта по перевозкам пассажиров, как и автобус или метро, разница только в пассажиропотоке. В городском общественном транспорте успешна себя зарекомендовала система видеонаблюдения. Это отличная практика действующей профилактики правонарушений и преступлений в транспорте. Предлагаем это требование распространить и на машины такси. Некоторые эксперты высказывают опасения, что такое требование приведет к увеличению цен на услуги, но мы считаем, что безопасность людей должна быть на первом месте. Тем более, что некоторые таксопарки уже ввели условия обязательного наличия в салоне машины средств видеофиксаций», — рассказал депутат Госдумы Евгений Марков (ЛДПР).
По мнению инициаторов проекта, само наличие системы видеонаблюдения станет стимулом к адекватному и уважительному поведению как со стороны водителя, так и пассажиров, — передает РИА Новости.
0
0
0
0
0
Комментарии