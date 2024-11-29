Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Мы сидим без отопления и горячей воды, а на улице мороз!»
Общество
Пивных магазинов-трансформеров в многоэтажках больше не будет
Общество
Житель Липецка добился привлечения к суду трех рэкетиров
Происшествия
В Усманском районе перевернулся «ВАЗ» под управлением 75-летней женщины
Происшествия
Цены на бензин в Липецкой области стремятся вверх все быстрее
Экономика
«Царя! Царя! Царя!» — кричали на публичных слушаниях по проекту бюджета-2025 в Липецком горсовете
Общество
В Долгоруковском районе перевернулась «Киа»: врачи борются за жизнь водителя
Происшествия
Министерство обороны собирается восстановить водоснабжение в липецком доме
Общество
64-летней липчанке мошенник позвонил от лица сотрудника поликлиники
Происшествия
33-летний Иван Николаев приговорён к 20 годам колонии за двойное убийство, поджог и угон
Общество
Читать все
В Усмани «Лада» сбила 21-летнюю девушку: ДТП записала камера наблюдения
Происшествия
На проспекте Победы деревья сажают в снег
Общество
Сегодня в Липецке: большой «конец света» и липчане назвали самые желанные подарки на Новый год
Общество
В столкновении «Лэнд Крузера» и «Нивы» пострадали два человека
Происшествия
36-летний житель Белгородской области украл шоколада, кофе, масла и алкоголя на 27 тысяч рублей
Происшествия
В мэрии определились со средней зарплатой жителя Липецка в 2035 году — 207 тысяч рублей
Общество
Вслед за «Ривьерой» эвакуация происходит в «Европе»
Происшествия
Немало забили, ещё больше пропустили
Спорт
Задолжавшей 176 000 рублей по налогам и штрафам ГИБДД женщине запретили выезд из России
Общество
Квартира и торговый павильон горели в Липецке
Происшествия
Читать все
В России
1
56 секунд назад

В Госдуме предлагают снимать всех пассажиров такси на видео

Авторы инициативы отмечают, что система видеонаблюдения является действующей профилактикой правонарушений и преступлений.

В Госдуму внесли законопроект, предполагающий обязательное оснащение автомобилей такси регистраторами, которые будут фиксировать происходящее в салоне, — пишут «Известия».

Соответствующий документ был опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект подготовлен группой депутатов от ЛДПР. Парламентарии объяснили, что инициатива стала реакцией на резонансный случай в Челябинской области, где убили женщину — водителя такси.

«Полагаем необходимым установить требование об осуществлении видеофиксации в салоне легкового такси и в сторону движения автомобиля в ходе выполнения перевозки пассажиров, а также о размещении в салоне информации о ведении видеосъемки», — говорится в пояснительной записке.

Предполагается, что расходы на приобретение перевозчиками видеорегистраторов будут включены в налогооблагаемую базу, что уменьшит налоговую нагрузку для организаций.

Системы видеонаблюдения используют в общественном транспорте, что является как действующей профилактикой правонарушений и преступлений, так и помогает обеспечить безопасность пассажиров в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, например во время аварий или конфликтов, отметили депутаты. Они подчеркнули, что в Белоруссии уже введена обязательная видеофиксация процесса перевозки пассажиров такси.

«Такси - это такой же вид транспорта по перевозкам пассажиров, как и автобус или метро, разница только в пассажиропотоке. В городском общественном транспорте успешна себя зарекомендовала система видеонаблюдения. Это отличная практика действующей профилактики правонарушений и преступлений в транспорте. Предлагаем это требование распространить и на машины такси. Некоторые эксперты высказывают опасения, что такое требование приведет к увеличению цен на услуги, но мы считаем, что безопасность людей должна быть на первом месте. Тем более, что некоторые таксопарки уже ввели условия обязательного наличия в салоне машины средств видеофиксаций», — рассказал депутат Госдумы Евгений Марков (ЛДПР).

По мнению инициаторов проекта, само наличие системы видеонаблюдения станет стимулом к адекватному и уважительному поведению как со стороны водителя, так и пассажиров, — передает РИА Новости.
такси
пассажиры
камера
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru