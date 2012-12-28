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56 минут назад

В МЧС советуют заранее собрать «тревожный чемоданчик» на случай катаклизмов

Жителям районов, где возможны природные катаклизмы, рекомендуется заранее укомплектовать «тревожный чемоданчик».

Пережить катаклизм, будь это пожар, наводнение или вооруженный конфликт, поможет «тревожный чемоданчик», — сообщила пресс-служба МЧС России. Там отметили, что эта сумка с заранее собранными вещами первой необходимости поможет обеспечить автономное существование человека в зоне чрезвычайной ситуации до прибытия спасателей.

При формировании чемоданчика стоит следовать туристическому правилу — легкие предметы и предметы первой необходимости: аптечка, фонарик, нож, сменное белье, еда. Для защиты содержимого от влаги можно использовать вакуумные пакеты.

«Под «тревожным чемоданчиком» принято называть базовый набор вещей для выживания в экстремальных ситуациях до прибытия спасателей или до безопасной эвакуации из зоны чрезвычайной ситуации, будь то землетрясение, наводнение, пожар и тому подобное. Правильно укомплектованный «тревожный чемоданчик» может обеспечить автономное существование человека в экстремальных ситуациях, когда поблизости нет воды, еды, тепла, крыши над головой», — говорится в рекомендациях на официальном сайте министерства.

Минимальный набор «тревожного чемоданчика» рассчитывается исходя из времени, за которое чрезвычайные службы смогут отреагировать и вмешаться в ситуацию, — пояснили в ведомстве.

Если вы живете в крупном населенном пункте, то обеспечение предметами первой необходимости и продуктами питания на двое-трое суток, скорее всего, не будет большой проблемой, — отмечают спасатели.

«Период автономного пребывания в ожидании помощи спасателей зависит от , вероятности возникновения природной или техногенной чрезвычайной ситуации в данной местности, а также удаленности от крупных населенных пунктов. Таким образом, в каждом конкретном случае «тревожный чемоданчик" комплектуется в соответствии с местом проживания и индивидуальными особенностями человека», — подчеркивается в документе.

МЧС советует обязательно держать дома «тревожный чемоданчик» в случаях проживания в зонах возможных землетрясений, цунами, часто повторяющихся серьезных наводнений, площадных лесных пожаров, работы предприятий с вредными веществами, а также в районах, где есть вероятность возникновения вооруженных конфликтов, — передает РИА Новости.
тревожный чемоданчик
катаклизмы
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