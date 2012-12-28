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56 минут назад
В МЧС советуют заранее собрать «тревожный чемоданчик» на случай катаклизмов
Жителям районов, где возможны природные катаклизмы, рекомендуется заранее укомплектовать «тревожный чемоданчик».
При формировании чемоданчика стоит следовать туристическому правилу — легкие предметы и предметы первой необходимости: аптечка, фонарик, нож, сменное белье, еда. Для защиты содержимого от влаги можно использовать вакуумные пакеты.
«Под «тревожным чемоданчиком» принято называть базовый набор вещей для выживания в экстремальных ситуациях до прибытия спасателей или до безопасной эвакуации из зоны чрезвычайной ситуации, будь то землетрясение, наводнение, пожар и тому подобное. Правильно укомплектованный «тревожный чемоданчик» может обеспечить автономное существование человека в экстремальных ситуациях, когда поблизости нет воды, еды, тепла, крыши над головой», — говорится в рекомендациях на официальном сайте министерства.
Минимальный набор «тревожного чемоданчика» рассчитывается исходя из времени, за которое чрезвычайные службы смогут отреагировать и вмешаться в ситуацию, — пояснили в ведомстве.
Если вы живете в крупном населенном пункте, то обеспечение предметами первой необходимости и продуктами питания на двое-трое суток, скорее всего, не будет большой проблемой, — отмечают спасатели.
«Период автономного пребывания в ожидании помощи спасателей зависит от , вероятности возникновения природной или техногенной чрезвычайной ситуации в данной местности, а также удаленности от крупных населенных пунктов. Таким образом, в каждом конкретном случае «тревожный чемоданчик" комплектуется в соответствии с местом проживания и индивидуальными особенностями человека», — подчеркивается в документе.
МЧС советует обязательно держать дома «тревожный чемоданчик» в случаях проживания в зонах возможных землетрясений, цунами, часто повторяющихся серьезных наводнений, площадных лесных пожаров, работы предприятий с вредными веществами, а также в районах, где есть вероятность возникновения вооруженных конфликтов, — передает РИА Новости.
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