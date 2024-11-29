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сегодня, 10:47

Застрявшие на круизном лайнере в Антарктике российские туристы устроили голодовку

Туристическая компания отказалась возмещать туристам полную стоимость отдыха.

Российские туристы, застрявшие на круизном лайнере в Антарктике, устроили голодовку на борту, — пишет Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

В протестной акции на борту роскошного судна SH DIANA приняли участие по меньшей мере четыре россиянина. Пассажиры отметили, что количество протестующих будет только увеличиваться. Более того, они пригрозили бунтом на борту.

«Китайцы обещают бунт объявить и хотят корабль взять под управление силой», — заявил один из путешественников.

Свыше 170 пассажиров, в том числе российские туристы, застряли на роскошном круизном лайнере в Антарктике и устроили голодовку на борту. По пути в Антарктиду у судна SH DIANA возникли неполадки с двигателем, и из-за этого круизной компании Swan hellenic пришлось отменить поездку.

Цена за путевку варьируется от 972 тысяч рублей до 1,3 миллиона рублей. Swan hellenic отказывается возмещать полную стоимость тура, поэтому путешественники из России и начали протестовать.
туризм
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